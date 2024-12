Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta gratis) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta-feira, 4 de dezembro (4/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).

Cruzeiro x Palmeiras: como chegam os times

A partida tem grande importância para ambas as equipes. O Cruzeiro, de um lado, ainda briga por uma vaga na pré-Libertadores de 2025. A equipe comandada por Fernando Diniz tem 49 pontos e está em nono lugar, a um ponto do Corinthians, que fecha o G8. A Raposa não vence há quatro jogos.



Do outro lado, o Palmeiras segue na disputa pelo título com o Botafogo. O Verdão tem 70 pontos, três a menos que o time carioca. Para seguir sonhando com o tri e assumir a liderança nesta rodada, os comandados de Abel Ferreira precisam de uma vitória sobre a equipe mineira e torcer pela derrota do Botafogo, que enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, na mesma hora. (Com Gazeta Esportiva)