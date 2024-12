Criciúma x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Criciúma e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 4 de dezembro (4/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), às 20 horas (horário de Brasília).

Criciúma x Flamengo: como chegam os times

Com o triunfo diante da melhor equipe do segundo turno do Brasileiro, o Flamengo assumiu a terceira posição na tabela, atrás apenas de Botafogo e Palmeiras. O time soma 66 pontos em 36 rodadas disputadas, com 61% de aproveitamento.



Torcedor mirim do Vasco, Gui Gandra é indicado ao prêmio Fan Award da Fifa; VEJA



Fora da disputa do título e com a vaga na Libertadores assegurada, o Rubro-Negro irá com um time alternativo para esta partida. Além dos muitos desfalques por lesões, o técnico Filipe Luis não contará com Gerson e De La Cruz, suspensos pelo terceiro amarelo. Já o goleiro Rossi, o zagueiro Léo Pereira e o lateral Alex Sandro reclamaram de dores após o embate com o Colorado e serão poupados. (Com Gazeta Esportiva)