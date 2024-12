Atlético-GO x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-GO e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 4 de dezembro (4/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO), às 21h30min (horário de Brasília).

Atlético-GO x Fortaleza: como chegam os times

Com o revés sofrido em Salvador, o Leão deixou o G-4 e caiu para a quinta posição – o clube, vale ressaltar, já está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025. Assim, o objetivo do Tricolor nos dois jogos finais do campeonato envolve buscar a melhor posição possível, o que representa uma maior premiação e também a possibilidade de estabelecer um novo recorde no futebol nordestino.

Esse recorde pertence ao próprio Fortaleza, da campanha de 2021, quando terminou a elite nacional na quarta colocação. No atual cenário, a equipe comandada por Vojvoda tem 65 pontos, mesma pontuação do Internacional (4º), que leva vantagem no saldo de gols pelo critério de desempate, e um a menos que o Flamengo (3º). Assim, o Leão pode retomar a terceira posição caso vença o Dragão, mas depende de tropeços do Colorado e do Rubro-Negro. (Com Mateus Moura)