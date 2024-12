Arsenal x Manchester United: onde assistir ao jogo online hoje ao vivo?

A transmissão de Arsenal versus Manchester United será de forma multiplataforma, ou seja, por diversos meios. A partida da competição terá transmissão ao vivo pela ESPN, em TV fechada, e no Disney +, no streaming.

Arsenal x Manchester United: clássico do futebol inglês

Na segunda colocação, o Arsenal terá um confronto acirrado contra o Manchester United na busca pela liderança, atualmente ocupada pelo Liverpool. Os Reds vêm de três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo na Liga dos Campeões contra o Sporting, e enxergam o bom momento como uma oportunidade de se aproximar ainda mais da primeira colocação.

O Liverpool tem atualmente 34 pontos, com uma vantagem de nove sobre o Arsenal. Já o United, que ocupa apenas a nona posição no Campeonato Inglês, não vive sua melhor fase. No entanto, a chegada de Rúben Amorim, ex-técnico do Sporting, promete revitalizar o clube.

O time de Rashford e Casemiro está invicto há oito jogos e, desde a chegada do treinador português, conquistou duas vitórias e um empate.