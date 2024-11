Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Botafogo e Vasco se enfrentam hoje, terça-feira, 5 de novembro (5/11), em jogo da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

Botafogo x Vasco: como chegam os times

O Botafogo vem de uma derrota com gosto de vitória. O 3 a 1 para o Peñarol no Uruguai rendeu a histórica classificação para a grande final da Copa Libertadores. Além disso, o time, que na rodada passada venceu o Bragantino por 1 a 0 no interior paulista, soma 64 pontos e quer seguir firme na liderança da competição

O Vasco também tem motivos para comemorar. Venceu o Bahia por 3 a 2 na rodada passada, conseguindo a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Com 43 pontos, deseja conquistar a vaga na próxima Copa Libertadores e tem que vencer para encostar no G-6. (Com Gazeta Esportiva)