Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje, segunda-feira, 4 de novembro (4/11), no jogo 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Neo Química Arena, no São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília).

Corinthians x Palmeiras: como chegam os times

O Corinthians, no momento, está no 15º lugar da tabela de classificação do Brasileiro, com 35 pontos. Ramón Díaz se prepara para fazer mudanças na equipe, que conta com alguns desfalques.



Do outro lado do clássico, o Palmeiras briga pelo polo oposto da tabela do Brasileiro. O Verdão é o segundo colocado, com 61 pontos, três abaixo do líder Botafogo. Na rodada passada, o time de Abel Ferreira tropeçou e só empatou com o Fortaleza, no Allianz Parque. (Com Gazeta Esportiva)