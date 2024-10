Racing x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN, YouTube do SBT Sports e Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Racing-ARG e Corinthians se enfrentam hoje, quinta-feira, 31 de outubro (31/10), no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda-ARG, às 21h30min (horário de Brasília)

Racing x Corinthians: como chegam os times

O Corinthians chega para o confronto após vencer o Cuiabá por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado fez com que o time deixasse a zona de rebaixamento da liga nacional.

Messi admite que pode estar fazendo últimos jogos pela Argentina: "Isso me emociona"; VEJA



O Racing, por sua vez, escalou time completamente reserva no final de semana, contra o Banfield, e perdeu de virada por 2 a 1. A equipe se encontra na sétima colocação do Campeonato Argentino, com 28 pontos. (Com Gazeta Esportiva)