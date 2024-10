Peñarol x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Paramount + (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Peñarol e Botafogo se enfrentam hoje, quarta-feira, 30 de outubro (30 /10), no jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores da América. A partida será disputada no estádio Centenário, em Montevidéu (URU), às 21h30min (horário de Brasília).

Peñarol x Botafogo: como chegam os times

Os cariocas vão a campo com grande vantagem no confronto. O Botafogo venceu o duelo no Rio de Janeiro por 5 a 0. Com isso, os brasileiros podem perder por quatro gols de diferença que ainda se classificam para a final. Para o River Plate, somente uma goleada por seis ou mais gols garante a classificação.

Peñarol x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Paramount+: serviço de streaming



Libertadores: dia e horário do jogo Peñarol x Botafogo

Quarta-feira, 30 de outubro (30/10), às 21h30min (horário de Brasília).