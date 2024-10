Médico fala sobre casos de concussão no futebol: "É uma preocupação crescente"

Em outro momento, Thomas Feitosa também alertou que a frequência de cabeçadas na bola desde a juventude pode resultar em um problema neurológico no jogador em questão

Crédito: Reprodução/Esportes do POVO

O cirurgião geral Thomas Feitosa foi o convidado do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na última terça-feira, 29. Na oportunidade, o profissional comentou sobre os casos de concussão no futebol e alertou que o problema é uma "preocupação crescente".

"A concussão é a segunda ou a terceira maior lesão em incidência no futebol. É uma preocupação crescente em todas as grandes ligas, e até no automobilismo. A própria Fórmula 1 instituiu o Halo", disse.