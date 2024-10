Jornal europeu repercute domínio brasileiro na Libertadores: ‘América envergonhada’

Matéria de um dos principais veículos esportivos da Espanha afirma que o futebol brasileiro deixou de ter rivais no continente

Muito provavelmente – para não dizer que de maneira evidente – a Libertadores da América ficará no Brasil pelo sexto ano consecutivo. Isso porque os semifinalistas Atlético-MG e Botafogo sobraram para cima dos adversários nos jogos de ida e, praticamente, se garantiram na final do torneio continental. Tal soberania brasileira se tornou assunto no tradicional ‘Diário AS’, da Espanha.

“Brasil deixa a América envergonhada” assim começou a matéria do Diário. A publicação desta sexta-feira (25) enalteceu a hegemonia brasileira e todo investimento feito no país, que “está envergonhando outros países da América do Sul”.

“A história sem fim. A história se repete ano após ano. Novamente, tudo indica que haverá um campeão brasileiro na Copa Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo mostraram sua superioridade nas semifinais do torneio contra River Plate e Peñarol. Só um milagre impediria uma final brasileira”, dizia um trecho da matéria.