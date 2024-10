Flamengo x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Flamengo e Juventude se enfrentam hoje, sábado, 26 de outubro (26/10), no jogo da 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16h30min (horário de Brasília).

Flamengo x Juventude: como chegam os times

A equipe de Filipe Luis vem de derrota para o Fluminense e precisa da vitória para seguir com chances matemáticas de conquistar o título e, principalmente, manter sua posição no G4. Na quarta colocação, com 51 pontos, o Fla é seguido por São Paulo (50) e Internacional (49), que também entram em campo neste sábado, e tem a posição ameaçada.

A briga do Juventude, por outro lado, está na parte de baixo da tabela. Com 34 pontos e na 15ª posição, a equipe está somente dois pontos à frente do Corinthians, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento. (Com Gazeta Esportiva)