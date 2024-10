Corinthians x Racing: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SBT, ESPN e Disney+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians e Racing se enfrentam hoje, quinta-feira, 24 de outubro (24/10), no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h3 (horário de Brasília).

Corinthians x Racing: como chegam os times

O Timão chega para o duelo depois de eliminar o Fortaleza nas quartas de final. A equipe de Ramón Díaz fez 5 a 0 no agregado contra o Leão do Pici, com 2 a 0 na ida, na Arena Castelão, e 3 a 0 na volta, em Itaquera.

Messi admite que pode estar fazendo últimos jogos pela Argentina: "Isso me emociona"; VEJA



O Racing, por sua vez, passou pelo Athletico-PR nas quartas de final. Os argentinos perderam a ida em Curitiba por 1 a 0, mas golearam o Furacão em Avellaneda por 4 a 1. (Com Gazeta Esportiva)