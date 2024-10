Cruzeiro x Lanús: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Cruzeiro e Lanús se enfrentam hoje, quarta-feira, 23 de outubro (23/10), no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

