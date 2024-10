Botafogo x Peñarol: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O Botafogo vai enfrentar o Peñarol; veja onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores. Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Peñarol se enfrentam hoje, quarta-feira, 23 de outubro (23/10), no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A vítima Invisível: documentário da Netflix tenta fazer justiça a Eliza Samudio; CONFIRA



Botafogo x Peñarol: como chegam os times O Glorioso eliminou o São Paulo nos pênaltis nas quartas de final, após dois empates (0 a 0 no Rio de Janeiro e 1 a 1 no Morumbis). Já os uruguaios, que ganharam por cinco vezes a competição (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987), despacharam outro brasileiro nas quartas, o Flamengo, ganhando por 1 a 0 no Brasil e segurando a igualdade sem gols no choque de volta.

Messi admite que pode estar fazendo últimos jogos pela Argentina: "Isso me emociona"; VEJA

O Botafogo não deve antecipar a escalação que pretende mandar a campo, mas deve ter a sua formação considerada titular. Assim teria apenas uma mudança em relação à formação que empatou por 1 a 1 com o Criciúma, no Maracanã, mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O zagueiro angolano Bastos, que foi preservado, reaparece na vaga de Adryelson.