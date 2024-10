Atlético-MG x River: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Os donos da casa chegam embalados para a partida. O Galo se classificou para a final da Copa do Brasil no fim de semana após empatar com o Vasco, em São Januário.

O Atlético-MG conta com o fator casa para abrir vantagem no confronto. O Galo se beneficiou dos resultados na Arena MRV nos duelos com o Fluminense, pela Libertadores, e Vasco, pela Copa do Brasil. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x River Plate: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

ESPN: canal de TV fechada

canal de TV fechada Disney+: serviço de streaming



Libertadores: dia e horário do jogo Atlético-MG x River Plate

Terça-feira, 22 de outubro (22/10), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Atlético-MG x River Plate



Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)