Juventude x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Juventude e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 20 de outubro (20/10), no jogo da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 20 horas (horário de Brasília).

Juventude x Palmeiras: como chegam os times

No Palmeiras, os desfalques ficam por conta do lateral-esquerdo Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), do meio-campista Mauricio (lesão no joelho direito) e do atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo). Além deles, também é baixa o meia Gabriel Menino (suspenso).

Messi admite que pode estar fazendo últimos jogos pela Argentina: "Isso me emociona"; VEJA



O técnico Abel Ferreira deve fazer pelo menos uma mudança no time, já que não conta com Mauricio, que vinha sendo um de seus titulares. Com isso, tem a opção de voltar a utilizar Raphael Veiga como meia. Ainda, Estêvão pode retornar ao time titular depois de ganhar minutos após a lesão no último empate sem gols com o Bragantino. Na lateral-direita, o treinador ganhou mais uma opção com a volta de Mayke, que recuperou-se 100% da lesão na panturrilha direita. (Com Gazeta Esportiva)