Botafogo x Criciúma: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Botafogo vai enfrentar o Criciúma; veja onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão. Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Criciúma se enfrentam hoje, sexta-feira, 18 de outubro (18/10), no jogo da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



Botafogo x Criciúma: como chegam os times Invicto há sete jogos na competição, o Botafogo vem de um triunfo de 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, fora de casa, e vai manter a ponta da tabela de classificação em caso de empate ou triunfo. O Criciúma também venceu seu último jogo, quando aplicou 2 a 0 no lanterna Atlético-GO em Santa Catarina. Com 35 pontos conquistados, o discurso do time é lutar por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

