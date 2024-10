Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Flamengo vai enfrentar o Fluminense; veja onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão. Crédito: Adriano Fontes / Flamengo

Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje, quinta-feira, 17 de outubro (17/10), no jogo da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A vítima Invisível: documentário da Netflix tenta fazer justiça a Eliza Samudio; CONFIRA



Flamengo x Fluminense: como chegam os times A situação dos rivais cariocas na tabela de classificação é bastante distinta. O Rubro-Negro ainda alimenta o sonho do título, embora esteja nove pontos atrás do líder Botafogo. Entretanto, com 51 pontos, o Fla tem um jogo a menos que o Alvinegro e pode reduzir a diferença. O Tricolor, por sua vez, deixou a zona do rebaixamento na última rodada, mas permanece ameaçado na 16ª posição, com 30 pontos. A equipe das Laranjeiras é seguida de perto por Vitória e Corinthians, ambos com 29, e pode voltar ao Z4 em caso de derrota ou empate no Fla-Flu.

Messi admite que pode estar fazendo últimos jogos pela Argentina: "Isso me emociona"; VEJA

Com o Brasileiro como seu único foco no restante da temporada, o Fluminense mandará a campo o que tem de melhor à disposição. O técnico Mano Menezes, entretanto, tem alguns problemas para escalar sua equipe. O lateral esquerdo Marcelo e o atacante Keno receberam o terceiro cartão amarelo na última partida e terão que cumprir suspensão automática. Outro ausente será o atacante Kevin Serna, vetado por conta de uma lesão muscular. No Flamengo, Filipe Luís teve sua primeira sequência de treinamentos com o elenco desde que assumiu o comando da equipe. Por outro lado, não contou com vários atletas que estavam servindo suas seleções nas Eliminatórias. Para o clássico, além dos lesionados sem data para retorno, como Pedro, Everton Cebolinha, Matías Viña e Luiz Araújo, o treinador não deve contar com os atletas, que atuaram por mais de 80 minutos na terça-feira. Gerson, o chileno Pulgar e o equatoriano Plata devem ser poupados visando o confronto decisivo dia. (Com Gazeta Esportiva)