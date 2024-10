Corinthians x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam hoje, quinta-feira, 17 de outubro (17/10), no jogo da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília).

Corinthians x Athletico-PR: como chegam os times

O jogo é de extrema importância para o Timão, que se encontra na 18ª posição do Brasileirão, com 29 pontos conquistados. Na liga nacional, a equipe comandada por Ramón Díaz vem de derrota por 3 a 1 para o São Paulo fora de casa e empate por 2 a 2 com o Internacional em Itaquera.

Para o duelo contra o Furacão, o Corinthians não vai contar com o zagueiro Félix Torres, que serviu a seleção equatoriana na data Fifa. Por outro lado, a equipe terá os retornos do lateral direito Fagner e do zagueiro André Ramalho, que cumpriram suspensão na última rodada, e do atacante Ángel Romero, que voltou a tempo após defender o Paraguai nas Eliminatórias.

Se o momento do Corinthians preocupa, o Athletico-PR não vive situação tão diferente. O time hoje comandado por Lucho Gonzáles não sabe o que é vencer no Brasileirão há nove jogos, com seis derrotas e três empates. A equipe se encontra na 15ª posição do Brasileirão, com 31 pontos e dois jogos a menos em relação aos concorrentes na luta contra o Z4.