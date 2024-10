São Paulo x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 16 de outubro (16/10), no jogo da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), às 21h45min (horário de Brasília).

São Paulo x Vasco: como chega o cruzmaltino

Em baixa, o São Paulo tem a reta final do Campeonato Brasileiro para ao menos conquistar uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores 2025. Na quinta posição, o Tricolor está com 47 pontos, quatro a menos do que o Flamengo, primeiro time no G4 e que tem uma rodada a cumprir.

Para a partida, o técnico Zubeldía pode ter uma novidade. Recuperado de uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda, Ferreirinha pode voltar a ser relacionado após quase dois meses.

Se o Tricolor está focado no Brasileiro, o Vasco tem a sua atenção dividida com a Copa do Brasil. Nesse sábado, a equipe de São Januário vai encarar o segundo jogo das semifinais do mata-mata contra o Atlético-MG, após perder a ida, por 2 a 1, na Arena MRV.