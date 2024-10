Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta-feira, 16 de outubro (16/10), no jogo da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h45min (horário de Brasília).

Fortaleza x Atlético-MG: buscando a melhor campanha

Além dos objetivos já conhecidos, de briga pelo título e vaga direta na Libertadores, o confronto pode representar outros fatores simbólicos para o Leão. Uma delas é que, caso vença o Galo, o elenco do Tricolor igualará a melhor campanha da história do clube na elite do Brasileirão, que aconteceu em 2021, quando a equipe terminou o certame com 58 pontos.

Na atual edição, o escrete soma 55 e ainda tem nove jogos a cumprir. Naquela temporada, o time também era comandado por Vojvoda e conquistou sua primeira classificação à Libertadores. (Com Mateus Moura)



Messi admite que pode estar fazendo últimos jogos pela Argentina: "Isso me emociona"; VEJA