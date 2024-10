Cuiabá x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cuiabá e São Paulo se enfrentam hoje, sábado, 5 de outubro (5/10), no jogo da 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 19 horas (horário de Brasília).

Cuiabá x São Paulo: como chega o Tricolor

O Tricolor Paulista, após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, está na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e visa entrar no G4 da competição nacional.

Para o confronto, o Tricolor paulista tem seis desfalques. Alan Franco e Calleri, que tomaram o terceiro cartão amarelo no clássico diante do Timão, cumprirão suspensão automática. Além deles, Ferreira, Michel Araújo, Alisson e Pablo Maia seguem lesionados e são baixar certas para a comissão técnica de Zubeldía. (Com Gazeta Esportiva)



