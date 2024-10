Corinthians x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 5 de outubro (5/10), no jogo da 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).

Corinthians x Internacional: fuga do Z-4

O jogo é de extrema importância para o Timão, que se encontra na 18ª posição do Brasileirão, com 28 pontos conquistados. As vitórias de Criciúma contra o Atlético-GO e de Fluminense diante do Cruzeiro complicaram ainda mais a vida do alvinegro na luta contra a zona de rebaixamento.

O Corinthians busca se recuperar após derrotas consecutivas para São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, e Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. Até o revés no Majestoso, os comandados de Ramón Díaz vinham de sequência com cinco vitórias em seis jogos, levando em conta todas as competições. (Com Gazeta Esportiva)



