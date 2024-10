Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bahia x Flamengo: duelo do G-6

Com 48 pontos em 27 partidas, o Flamengo está em quarto lugar na tabela de classificação e a nove pontos do líder Botafogo, que tem um jogo a mais. Com dez rodadas para o fim do Brasileiro, a pressão está toda sobre o Rubro-Negro. O Bahia, por sua vez, aparece na sexta posição, com 45 pontos, e está no grupo que briga por uma vaga na Libertadores em 2025. (Com Gazeta Esportiva)



Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo da Brasileirão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão: dia e horário do jogo Bahia x Flamengo

Sábado, 5 de outubro (5/10), às 19 horas (horário de Brasília).