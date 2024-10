Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e online - Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), no Premiere (pay-per-wiew) e no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Corinthians se enfrentam hoje, quarta, 2 de outubro (2/10), no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h45min (horário de Brasília).

Flamengo x Corinthians: imbróglio pré-jogo

Um imbróglio pré-jogo envolvendo os semifinalistas da Copa do Brasil ocorre. Na última terça-feira, 1°, Flamengo e Atlético-MG lamentaram em nota as idas de Corinthians e Vasco ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por conta das mudanças de data dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil.

Inicialmente, as datas-bases para a realização dos duelos de volta eram no dia 17 de outubro. Contudo, a CBF alterou as datas após a divulgação do calendário da Conmebol para os duelos da Libertadores e Sul-Americana. Com isso, os embates entre Flamengo e Corinthians e Atlético-MG e Vasco serão feitos no fim de semana do dia 20 de outubro. (Com Gazeta Esportiva)

