São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo e online - Brasileirão

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 29, pelo Campeonato Brasileiro Série A. Crédito: RUBENS CHIRI/São Paulo FC

São Paulo e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 29 de setembro (29/09), no jogo da 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



São Paulo x Corinthians: desfalques e retornos Para a partida, o São Paulo ganhou o desfalque de Michel Araújo, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial na região durante o treino. Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda), Alisson (cirurgia no tornozelo direito) e o lateral Patryck (fratura na clavícula direita) completam a lista de baixas certas. Ferreirinha, por sua vez, avançou na recuperação de lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda, mas é dúvida. Rodrigo Nestor também não estará presente por acúmulo de cartões amarelos. O Timão conta com retornos importantes para o Majestoso. Além do próprio Ramón, que voltará à beira do gramado após cumprir suspensão, o time terá de volta o zagueiro André Ramalho, que também estava suspenso na vitória de 3 a 0 sobre o Atlético-GO, na Neo Química Arena, na rodada passada.