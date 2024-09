Cruzeiro x Vasco: onde assistir ao vivo e online - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 29 de setembro (29/09), no jogo da 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 18h30min (horário de Brasília).

Cruzeiro x Vasco: tabu em jogo

No jogo deste domingo, o time carioca tentará encerrar uma série negativa contra o adversário mineiro. O Cruzeiro acumula quatro jogos sem derrota para o Vasco. Em uma invencibilidade de mais de dois anos, foram duas vitórias dos mineiros e dois empates.

A última vitória vascaína no confronto ocorreu em 12 de junho de 2022. Na ocasião, o placar de 1 a 0 foi garantido com gol de Getúlio. Como visitante diante do Cruzeiro, o jejum do Vasco é ainda maior, desde novembro de 2017, quando a equipe carioca venceu por 1 a 0, com gol de Paulão. (Com Gazeta Esportiva)

