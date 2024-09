Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 28 de setembro (28/09), no jogo da 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), às 18h30min (horário de Brasília).

Palmeiras x Atlético-MG: retornos e desfalques para o jogo

Para o duelo contra o time mineiro, o Verdão terá os retornos do meio-campista Gabriel Menino, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, e do lateral esquerdo Caio Paulista, que cumpriu suspensão diante do Vasco.

Por outro lado, os meio-campistas Richard Ríos e Zé Rafael receberam o terceiro cartão amarelo no duelo contra o time carioca e viraram baixas. Os outros desfalques são Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) e Marcos Rocha (mialgia na coxa direita). (Com Gazeta Esportiva)

