Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo e online - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 28 de setembro (28/09), no jogo da 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 21 horas (horário de Brasília).

Botafogo x Grêmio: líder pode ter importante desfalque

O atacante Luiz Henrique, um dos destaques do Botafogo na temporada 2024, recebeu alta do hospital na noite desta quinta-feira. O jogador foi internado para realizar exames após sentir-se mal.

O problema aconteceu depois da classificação botafoguense diante do São Paulo. O time carioca avançou no estádio do Morumbis após vencer nos pênaltis por 5 a 4 e disputará a semifinal da Libertadores contra o Peñarol, do Uruguai. (Com Gazeta Esportiva)

