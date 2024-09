Vasco x Palmeiras: escalação provável, horário, local e onde assistir

Jogo do Brasileirão entre Vasco e Palmeiras é neste domingo, 22; confira escalação provável de cada time, local, horário e onde assistir ao vivo

A transmissão de Vasco da Gama x Palmeiras será multiplataforma. A partida do Brasileirão terá transmissão ao vivo pela TV Globo, de forma gratuita em rede aberta, e pela Premiere, na TV por assinatura. Pela internet, o jogo estará disponível no GloboPlay.

Vasco da Gama e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 22 de setembro (22/09), na partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Mané Garrincha, em Brasília, às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo escalação provável de cada time e onde assistir ao vivo.

Na busca pela liderança, o Palmeiras enfrentará o Vasco da Gama neste domingo, dia 22. A equipe paulista está a três pontos do Botafogo, que ocupa a primeira colocação do Brasileirão, com 53 pontos.

Já o Vasco está no meio da tabela e sonha com um retorno às competições internacionais. Na nona colocação, o Cruzmaltino está atualmente na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

