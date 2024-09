Vasco terá de comprar David junto ao Inter; saiba

O atacante David, do Vasco, atingiu a meta prevista em contrato e terá seu passe comprado pelo clube carioca. No último domingo (15), quando atuou contra o Flamengo, ele chegou aos 38 jogos na temporada. Como o Vasco só pode chegar a 63 partidas no ano, ele já atingiu os 60% previstos em contrato.

Dessa forma, o Cruz-Maltino terá de pagar 2,8 milhões de euros (R$ 16,9 milhões pela cotação atual) ao Inter, dono de seus direitos. O jogador está emprestado pelo Colorado, mas com obrigação de compra por metas atingidas – atuar em pelo menos 60% dos jogos do time no ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Vasco inicia conversas para renovar contrato com Vegetti