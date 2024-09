Palmeiras treina e terá mudanças para enfrentar o Vasco em Brasília

O Palmeiras voltou a treinar nesta sexta-feira (20) na Academia de Futebol como preparação para enfrentar o Vasco no próximo domingo, no Mané Garrincha, em Brasília. O técnico Abel Ferreira vai fazer mudanças na equipe para o jogo do Brasileirão.

“Me sinto preparado. Eu treino, descanso, me alimento bem e, se for a vontade do professor me colocar para jogar, estou pronto”, disse Vanderlan.

O treinador também terá que fazer uma alteração no ataque. Afinal, Estêvão não treinou mais uma vez e não enfrenta o Vasco no domingo. O jogador tem uma lesão muscular na coxa esquerda. Para o seu lugar, a tendência é que Abel mande a campo Rony ou Lázaro, deslocando Felipe Anderson para o lado direito.

Zé Rafael volta ao Palmeiras

Por outro lado, o Palmeiras poderá contar com o retorno de Zé Rafael. O volante cumpriu dois de quatro jogos de suspensão pela briga no clássico contra o São Paulo. No entanto, o Verdão conseguiu efeito suspensivo e poderá utilizá-lo enquanto o recurso não é julgado no STJD. A presença do jogador entre os titulares não é certa, afinal Richard Ríos e Aníbal Moreno vêm fazendo bem a função no meio de campo.