Flamengo x Peñarol: quanto está o jogo? Veja placar parcial

Jogo de hoje, 19, da Libertadores entre Flamengo e Peñarol é válido pela partida de ida da competição; veja quanto está o jogo no momento

Flamengo joga contra o Peñarol se enfrentam hoje, 19, no jogo da ida das quartas de final da Libertadores. A partida está sendo disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, e começou às 19h (horário de Brasília).

Flamengo 0 x 1 Peñarol: quanto está o jogo? Veja placar parcial

O Peñarol vai ganhando do Flamengo por 1 a 0

Gol foi marcado por Cabrera, aos 12 minutos do primeiro tempo

Jogo está no intervalo

Flamengo x Peñarol: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

A transmissão de Flamengo e Peñarol será multiplataforma. A partida de ida do torneio decisivo terá transmissão ao vivo pela e pela ESPN, na TV por assinatura. Pela internet, o jogo estará disponível no Disney+.



ESPN: TV por assinatura

Disney+: streaming

