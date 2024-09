Flamengo x Peñarol na Libertadores: como assistir ao vivo - online

A transmissão de Flamengo e Peñarol será multiplataforma. A partida de ida do torneio decisivo terá transmissão ao vivo pela e pela ESPN, na TV por assinatura. Pela internet, o jogo estará disponível no Disney+.

Flamengo e Peñarol se enfrentam hoje, quinta-feira, 19 de setembro (19/09), no jogo da ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h (horário de Brasília).

Flamengo x Peñarol: rubro-negro precisa de reanimo

O Flamengo vive um momento de baixa na temporada. Com o departamento médico lotado, Tite precisará de novas táticas para construir seu time titular para a partida de ida das quartas de final contra o Peñarol.

Com 45 pontos conquistados, o Flamengo ocupa a 4ª colocação na tabela, 8 pontos abaixo do líder Botafogo. Em sua partida mais recente, o Flamengo empatou com o Vasco por 1 a 1, no Maracanã.

Já o Peñarol tem uma temporada mais consistente. Em 37 jogos disputados, foram apenas cinco derrotas – e, dessas cinco, três foram na Libertadores. Campeão do Apertura e da Intermediate Round no Campeonato Uruguaio, a equipe aurinegra agora disputa o Clausura e está na vice-liderança.