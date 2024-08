Bahia x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

Bahia e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 24 de agosto (24/08), o confronto é válido pela partida de ida da Copa do Brasil. A partida será disputada no Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 21h30 (horário de Brasília).

Bahia x Flamengo: partida de ida pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil está chegando em seus momentos decisivos. A partir desta quarta-feira, 28, começam os jogos das quartas de final. Como mandante, o Bahia enfrentará o Flamengo na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Vivendo um bom momento ao lado de sua torcida, o Bahia promete casa cheia para enfrentar o rival no jogo de ida. Comandado por Rogério Ceni, que já foi técnico do Flamengo, o clube tem apenas uma única derrota na Fonte Nova pelo Brasileirão e vai tentar conquistar um bom resultado.

Nas primeiras colocações do Brasileirão e disputando as quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo terá sua primeira batalha em uma competição de mata-mata nesta fase. Agitado no mercado, o rubro-negro já conta com o atacante Michael, que estreou contra o RB Bragantino e chegou a marcar seu primeiro gol após o retorno.