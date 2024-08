Vestido de Flamengo, Andreas Pereira brinca com ‘projeto Ney’ nas redes sociais

No que depender da rotina de treinos, o ‘mini’ Andreas Pereira está caminhando a passos largos para se tornar o próximo Neymar. Mas, calma… O treinamento da criança, contudo, não passa de uma brincadeira promovida pelo meia do Fulham nas redes sociais. Vestido com a camisa do Flamengo, o jogador compartilhou um momento de descontração junto ao filho e puxou a iniciativa ‘Projeto Ney’.

No vídeo, compartilhado por Andreas no Instagram, o jogador ajuda o filho a caminhar na esteira e brinca: “Projeto Ney começou”. Mas a filmagem repercutiu nas redes sociais principalmente pela escolha da camisa do Flamengo durante o treinamento em casa. Não demorou muito para que um possível retorno ao clube carioca se tornasse pauta entre rubro-negros na web.

Veja o vídeo abaixo