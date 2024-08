Alex Sandro chega ao Flamengo após passagem de sucesso na Europa. Veja os números!

Brasileiro com maior número de jogos pela Juventus, Alex Sandro assina com o Rubro-Negro até dezembro de 2026

Após 13 anos jogando no futebol europeu, Alex Sandro escolheu as cores do Flamengo para vestir em seu retorno ao Brasil. O lateral-esquerdo assinou com o clube carioca até dezembro de 2026, e deve chegar ainda nesta semana ao Rio de Janeiro para iniciar a sua trajetória. Com uma passagem de sucesso pelo Velho Continente, ele volta ao seu país com muita expectativa dos torcedores.

Revelado pelo Athletico, Alex Sandro, atualmente com 33 anos, chamou a atenção do futebol internacional com a camisa do Santos. Afinal, foi importante na conquista da Libertadores de 2011, ao lado de Neymar, Ganso e companhia. Na época, vestiu a camisa do Peixe por empréstimo, já que tinha contrato com o Maldonado, do Uruguai. Posteriormente, foi vendido ao Porto.