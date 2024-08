Fábio Soares é diagnosticado com catapora e registra terceiro caso da doença no Vitória

Atacante do Vitória, Fábio Soares, de 19 anos, foi diagnosticado com catapora nessa sexta-feira, 23. O jovem é o terceiro atleta do time a apresentar sintomas da doença desde o início do mês. Além dele, o meia Pablo e o lateral-esquerdo PK também testaram positivo para catapora.



Já afastado do elenco, Fábio Soares deu início ao tratamento e seguirá em isolamento até a completa recuperação. O jogador se junta a Pablo, que desfalca o time desde o último jogo, contra o Cruzeiro. O lateral PK, diagnosticado com a doença no início de agosto, já está recuperado e retornou ao elenco no último jogo, contra o Cuiabá. O jogador deverá atuar contra o São Paulo.