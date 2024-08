Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira para confrontos das Eliminatórias; veja lista

Ao todo, o treinador convocou 23 jogadores, sendo que seis deles atuam no futebol brasileiro. A Seleção irá fazer sua preparação para os compromissos no CT do Caju, centro de treinamento do Athletico-PR.

Ao todo, o treinador convocou 23 jogadores, sendo que seis deles atuam no futebol brasileiro. Um deles é o atacante Estêvão, do Palmeiras, que agora tem sua primeira convocação aos 17 anos. Os outros cinco são André (Fluminense), Gerson (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Luiz Henrique (Botafogo) e Pedro (Flamengo)

Pela sétima rodada das Eliminatórias, o Brasil enfrenta o Equador, no dia 6 de setembro, no Couto Pereira, em Curitiba, às 22 horas (de Brasília). Na rodada seguinte, a Seleção joga contra o Paraguai, no dia 10. A bola rola às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Os jogadores se apresentarão em Curitiba, até dia 9 de setembro, véspera do último jogo desta data Fifa. A Seleção irá fazer sua preparação para os compromissos no CT do Caju, centro de treinamento do Athletico-PR. O chefe de delegação convidado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, será o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio.