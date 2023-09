Catapora: conheça os sintomas e saiba como prevenir essa doença

A catapora, também conhecida como varicela, é uma doença altamente contagiosa e comum entre crianças, tende a ser mais frequentemente registrada no final do inverno e durante a chegada da primavera, que começa em 23 de setembro. “Isso acontece porque, no período de frio, as pessoas se aglomeram mais, principalmente em ambientes fechados, facilitando a transmissão por gotículas e aerossóis”, explica o infectologista e consultor técnico do Sabin Diagnóstico e Saúde, Claudilson Bastos.

Segundo o especialista, essa é uma doença causada pelo vírus Varicela-Zoster, que tem um período de incubação de cerca de duas semanas. Dessa maneira, isso contribui para que os casos de catapora surjam mais frequentemente na transição do inverno para a primavera.

No entanto, na Bahia, em 15 de agosto, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) emitiu um alerta para o aumento dos casos da doença. Conforme o órgão, desde o início do ano até o dia 12 do mês, foram notificados 443 casos de varicela. O público com maior incidência foram crianças menores de 1 ano, seguido da faixa de 1 a 4 anos.