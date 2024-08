Atlético-MG x Fluminense: horário e onde assistir ao vivo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

No Campeonato Nacional, ambas as equipes buscam um reestabelecimento. O Fluminense tenta se afastar da zona de rebaixamento; atualmente, a equipe carioca tem 21 pontos, enquanto o primeiro time fora da zona, o Vitória, tem 22.

No meio da semana, ambas as equipes garantiram vaga na semifinal da competição continental. Em um confronto entre brasileiros, o Fluminense bateu o Grêmio nos pênaltis, enquanto o Atlético garantiu a vaga após vencer o San Lorenzo.

Sonhando com o título no início da competição, o Galo está apenas no meio da tabela. Na oitava colocação, o Atlético está a sete pontos do sétimo, que é justamente seu rival, o Cruzeiro.

Sportv (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-wiew)

Campeonato Brasileiro: dia e horário do jogo Atlético-MG x Fluminense

Sábado, 24 de agosto (24/08), às 21h (horário de Brasília).