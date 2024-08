Botafogo e Fluminense exaltam jogadores convocados

Luiz Henrique, do Glorioso, recebe primeira oportunidade na Seleção; André volta após perder a Copa América por lesão

O futebol carioca tem quatro representantes na convocação da Seleção Brasileira, divulgada nesta sexta-feira (23) pelo técnico Dorival Jr, e que visa os duelos com Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E Botafogo e Fluminense repercutiram as convocações de Luiz Henrique e André, respectivamente.

Em publicações nas redes sociais, os clubes exaltaram seus atletas. O Pantera do Fogão, aliás, recebe sua primeira oportunidade na Seleção na carreira, aos 23 anos. André tem a mesma idade, mas já é recorrente nas listas desde que Ramon Menezes era o interino.

