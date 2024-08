Atlético-MG x San Lorenzo: horário e onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no Paramount+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x San Lorenzo: equipe de Minas vai decidir em casa após empate

Logo após o empate decisivo na última terça-feira, 13, por 1 a 1, chegou a vez de Atlético-MG e San Lorenzo decidirem qual equipe se classificará para as quartas de final da Libertadores. O confronto decisivo será na Arena MRV.

Com uma vitória mínima, o clube mineiro conquistará a tão sonhada vaga na fase subsequente do torneio sul-americano. No entanto, o Atlético-MG não vence desde o dia 7 de agosto, quando garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil com uma vitória sobre o CRB.

A situação dos visitantes é ainda mais preocupante. Disputando a segunda fase do Campeonato Argentino, o San Lorenzo ocupa a vice-lanterna, com apenas sete pontos em 10 jogos disputados. Sua última vitória foi contra o Gimnasia por 1 a 0, no dia 23 de julho.