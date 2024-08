Guga deve entrar na lateral esquerda em jogo do Fluminense

Sem Marcelo e Diogo Barbosa, o Fluminense não tem um jogador mais “cascudo” para cumprir a função em duelo decisivo contra o Grêmio, nesta terça-feira, pelas oitavas da Libertadores. O único que pode fazer a função é Esquerdinha, mas está apenas começando na equipe principal do Tricolor.

Desta maneira, Guga, que atua pela direita, tem grande chance de começar jogando, no Maracanã. Nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, o jogador atuou na lateral esquerda e deve iniciar como titular.

Com Diniz no comando, Guga jogou na lateral esquerda durante a temporada vitoriosa do Tricolor. Ele, aliás, foi improvisado no momento em que o Fluminense não tinha Marcelo e nem Diogo Barbosa. De início não se adaptou muito bem, mas depois conseguiu uma regularidade.