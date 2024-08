Fluminense x Corinthians: horário e onde assistir ao vivo - Brasileirão

O Corinthians vai enfrentar o Fluminense: veja onde assistir ao vivo ao jogo da Série A Crédito: Lucas Merçon - FFC

Fluminense e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 17 de agosto (17/08), na partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h (horário de Brasília). Corinthians segue no mercado, mas muda estratégia por contratações; VEJA

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo no Premiere (pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense x Corinthians: equipes que tentam se reestabelecer na tabela Com duas equipes que abrem a zona de rebaixamento, Corinthians e Fluminense se enfrentam com o intuito de sair da zona da degola. A equipe carioca, que será a mandante no confronto deste sábado, está se reerguendo após ter um dos piores primeiros turnos da história. Agora, o Fluminense vive um momento de restabelecimento, visto que em seus últimos cinco jogos foram quatro vitórias. Bem nas Copas, o Corinthians quer manter a boa fase também no Brasileirão. O time paulista conseguiu sua classificação na Copa do Brasil nos pênaltis frente ao Grêmio, e na Copa Sul-Americana venceu o Bragantino por 2 a 1 no jogo de ida.