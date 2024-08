Fluminense tem desfalques de peso, mas pode ter retornos contra o Corinthians

Após a derrota, de virada, para o Grêmio na Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sendo assim, a equipe carioca terá pela frente um confronto direto com o Corinthians, no sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Dessa forma, o Tricolor terá três desfalques de peso, com dois dos principais nomes do elenco nesta temporada. Afinal, Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o técnico Mano Menezes também está fora pelo mesmo motivo e não estará à beira do campo.