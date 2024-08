Corinthians segue no mercado, mas muda estratégia por contratações

Com sete reforços nesta janela de transferência, Timão ainda tem interesse em novos jogadores, mas fica de olho apenas em 'oportunidades'

O Corinthians é um dos clubes que mais se movimentou nesta janela de transferência. Afinal, sete nomes já chegaram no Parque São Jorge, contando com o centroavante Hernández, bem encaminhado. Contudo, o Timão segue de olho no mercado, mas, desta vez, vai mudar a estratégia. Vendo o plantel bem reformulado, a diretoria agora vai ficar de olho apenas em ”oportunidades”.

A chegada dos reforços aumentou internamente a expectativa em torno de um bom desempenho não só para escapar da zona desconfortável que está no Campeonato Brasileiro, mas também de chegar longe nos torneios eliminatórios. Até aqui, o Timão contratou: André Ramalho, Alex Santana, Charles, Talles Magno, Hugo Souza, José Martínez e Héctor Hernández. Os dois últimos ainda não foram anunciados.