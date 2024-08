Liga com Ceará e Fortaleza recebe propostas para transmissão do Brasileiro; veja valores

A Liga Forte União, presidida por Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, negocia um contrato de três temporadas com a Record e o Youtube, envolvendo divisão de transmissão entre as duas

Após recuo do SBT, a Liga Forte União, da qual Ceará e Fortaleza fazem parte, tem recebido outras propostas no mercado para a comercialização de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. As investidas mais fortes partiram da Record e do Youtube, que ofereceram valores milionários e estão em negociação com o bloco.

A informação, dada pelo jornalista Gabriel Vaquer, do portal F5 da Folha de São Paulo, diz que a ideia da LFU é dividir os direitos de transmissão, modelo que a Record e o Youtube não se opõem. Neste caso, ambos transmitiram os mesmos 38 jogos por ano, em um contrato válido por três temporadas, iniciando em 2025.

O comitê da LFU – presidida por Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza – prefere um contrato mais curto, já projetando uma valorização futura. A estratégia é contrária à Liga do Futebol Brasileiro (Libra), que assinou um acordo de cinco temporadas com a Globo para suas plataformas.