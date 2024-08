Botafogo x Palmeiras: horário e onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo no Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney + (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 14 de agosto (14/08), na partida válida pela ida das oitavas da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h (horário de Brasília).

Botafogo x Palmeiras: confronto que já virou rivalidade

Virou quase uma rotina para Palmeiras e Botafogo terem confrontos decisivos entre si. No Campeonato Brasileiro de 2023, foi a partir de uma derrota para o Palmeiras que o Botafogo começou a desandar e, consequentemente, perdeu o título para a equipe alviverde.

Vindo da pré-Libertadores, o Botafogo conseguiu uma campanha digna de cabeça de chave, empatando em pontos com o líder Junior Barranquilla, porém ficando atrás no critério de desempate. No Brasileirão, apesar de ter perdido seu último jogo contra o Juventude, ainda mantém a liderança com 43 pontos.

Já o Palmeiras não tem empolgado tanto sua torcida. No Brasileirão, está na quarta colocação, com cinco pontos de distância dos líderes. Outro ponto foi sua derrota para o Flamengo na Copa do Brasil, que acarretou sua eliminação, algo que também aconteceu com o Botafogo, que foi eliminado pelo Bahia.