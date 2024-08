Grêmio x Corinthians: horário e onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Vídeo (streaming), na Sportv (TV fechada), na TV Globo (TV aberta) e no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio e Corinthians se enfrentam hoje, quarta, 7 de agosto (07/08), na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 21h30 (horário de Brasília).

Grêmio x Corinthians: após empate em SP, a partida decisiva será no Couto Pereira

Em São Paulo, Corinthians e Grêmio ficaram apenas no empate. Com um 0 a 0, a vaga será decidida no Paraná, visto que o tricolor gaúcho vai mandar a partida no Couto Pereira.

Com cinco jogos sem perder, os gremistas vivem um momento melhor que os corintianos. Inclusive, no último final de semana, o Grêmio surpreendeu e conseguiu uma vitória contra o Athletico-PR, saindo pela primeira vez da zona de rebaixamento do Brasileirão após muitas rodadas de sofrimento.

Já o Timão ainda passa por maus bocados. Sem vencer há quatro jogos, a equipe se encontra na zona de rebaixamento e busca conquistar a confiança de seus torcedores com uma desejada vaga nas oitavas da Copa do Brasil para se recuperar no Brasileirão.